ماذا علقت حركة حماس على الزلزال في مدينة إزمير التركية؟

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة (حماس)، مساء اليوم الجمعة، بياناً صحفياً، تعقيبا على الزلزال الذي وقع صباحاً في مدينة أزميل التركية، والذي خلف عدداً من القتلى والجرحى.



وقالت الحركة في تصريح لها، الذي نشرته على موقعها الالكتروني: "تتابع حركة حماس ببالغ الحزن والألم نتائج الزلزال المدمر في مدينة أزمير التركية، وتعبر الحركة إزاء هذا الحادث عن تضامنها مع القيادة والشعب التركي".



وأضاف: "وتدعو الله بالرحمة لضحايا الزلزال، والسلامة للمصابين، وأن يحفظ تركيا من كل سوء".‏