شؤون فلسطينية

حالتا وفاة جديدتان بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بأسبانيا والجزائر

حالتا وفاة جديدتان بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بأسبانيا والجزائر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى277 حالة وفاة، فيما سجلت ثماني إصابات بالفيروس، ليرفع عدد الاصابات إلى و6717 إصابة، في صفوف جالياتنا.

وفي التفاصيل، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن وفيق السلعاوي (70 عاما)، أحد أعمدة النضال الوطني منذ السبعينات، ليرتفع عدد حالات الوفاة في إسبانيا الى 4، فيما سجلت 36 إصابة بالفيروس في صفوف الجالية سابقاً، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي السياق، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن مصطفى الصليبي (70 عاما)، وتم دفنه بحضور لجنة من السفارة وتحت إشراف الجهات الجزائرية المختصة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7، فيما سجلت 25 إصابة سابقة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لأحد موظفيها ليرتفع عدد الإصابات الى 89 إصابة، حيث اتخذت السفارة الإجراءات اللازمة وفق البرتوكول الصحي المعتمد، وأغلقت أبوابها امام المراجعين ابتداءً من اليوم لغاية صباح يوم الأربعاء الموافق 11/11/2020، كما  تم تأجيل جميع المواعيد القنصلية الخاصة بالمراجعين، وستقوم السفارة بالاتصال بجميع من لهم مواعيد في الفترة المذكورة أعلاه لتحديد مواعيد جديدة مباشرة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي. فيما لم تسجل أية حالة وفاة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجل 7 اصابات جديدة بفيروس (كورونا) في كل من نيوجرسي، وواشنطن ليرتفع عدد الإصابات الى 4164 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة لليوم العاشر على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة.

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