دولي

شبكة (NBC): البنتاغون يخشى من عمليات "انتقامية" من اغتيال سليماني داخل أمريكا

شبكة (NBC): البنتاغون يخشى من عمليات "انتقامية" من اغتيال سليماني داخل أمريكا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شبكة (NBC) بأن المسؤولين الأمريكيين يخشون من أن عمليات انتقامية من اغتيال قائد (فيلق القدس) الإيراني السابق، قاسم سليماني قد تطال مسؤولين كبار في البنتاغون داخل الولايات المتحدة.

ونقلت الشبكة، أمس الخميس، عن خمسة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن المسؤولين في الجيش ووكالة المخابرات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أبلغوا بوجود خطر أمني مزعوم يواجه كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين، خلال إفادات نظمت الشهر الماضي في مقر وزارة الخارجة بمشاركة مسؤول بارز من البنتاغون.

وذكرت الشبكة أن الإفادات جاءت على خلفية حادث غامض تعرضت له سيارة مسؤول بارز في وزارة الدفاع لدى مغادرته مقر البنتاغون في مساء 22 أيلول/ سبتمبر.

وأوضح البنتاغون في تقرير بشأن الحادث، حسب الشبكة، أن سيارة أخرى تحمل لوحات مسجلة في فيرجينيا رافقت سيارة المسؤول لمسافة قصيرة على مدى خمسة-سبعة أميال، وكان سائقها الذي تبين لاحقا أنه مواطن إيراني يقود السيارة في بعض الأحيان "بطريقة عدوانية".

وأشار المسؤولون إلى أن البنتاغون أصدر على خلفية الحادث إنذارا أمنيا وتبادل المعلومات بشأنه مع أجهزة إنفاذ القانون.

وأكدت الشبكة وجود خلافات بين البنتاغون ومكتب التحقيقات الفدرالي بشأن خطورة الحادث وما إذا كان يمثل محاولة لمهاجمة المسؤول الدفاعي، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع أبدت قلقا أكبر إزاء الموضوع، فيما خلص تحقيق (FBI) إلى أن الحادث لا يمثل جزءا من أي مخطط أكبر موجه ضد قادة الجيش ولا علاقة له بإيران مباشرة.

ولفت المسؤولون إلى أن المسؤولين خلال الإفادات المذكورة بحثوا معلومات عن حسابات السائق الإيراني في مواقع التواصل الاجتماعي تدل على وجود أصدقاء في إيران وأفغانستان لديه.

ولم يكشف المسؤولون عما إذا كانت السلطات استجوبت أو أوقفت السائق الإيراني على خلفية الحادث.

وقال بعض المسؤولين إن تلك الإفادات رجحت وجود خطر تنفيذ عمليات انتقامية داخل الولايات المتحدة من اغتيال سليماني الذي قتل بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري.

وأوضحت الشبكة أن المسؤولين في الإفادات رجحوا أن الخطر المزعوم يهدد المسؤولين العسكريين البارزين الذين كان لديهم دور في اتخاذ قرار اغتيال سليماني وتنفيذ العملية، وتحدثوا عن قائمة مزعومة تضم أسماء القياديين العسكريين الذين يمثلون أهدافا محتملة.

أخبار ذات صلة

وزيرة داخلية إيطاليا تنفي مسؤوليتها عن دخول منفذ هجوم نيس لأوروبا

وزيرة داخلية إيطاليا تنفي مسؤوليتها عن دخول منفذ هجوم نيس لأوروبا

الاتحاد الأوروبي يدعو لسرعة إصلاح منظمة الصحة العالمية

الاتحاد الأوروبي يدعو لسرعة إصلاح منظمة الصحة العالمية

بريطانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس (كورونا)

من هو منفذ عملية الطعن بمدينة نيس الفرنسية؟

من هو منفذ عملية الطعن بمدينة نيس الفرنسية؟

تركيا: مشاهد صادمة للحظة وقوع زلزال إزمير

تركيا: مشاهد صادمة للحظة وقوع زلزال إزمير

زلزال ثانٍ بقوة 5.1 يضرب سواحل تركيا بعد إزمير

زلزال ثانٍ بقوة 5.1 يضرب سواحل تركيا بعد إزمير

جيش الاحتلال عاجز عن نقل دباباته في مرتفعات الجولان

جيش الاحتلال عاجز عن نقل دباباته في مرتفعات الجولان

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

مصرع شاب غرقا في بحر غزة

مصرع شاب غرقا في بحر غزة

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

إشتية: دعونا أوروبا لملء الفراغ الذي تركته الإدارة الأمريكية بتحيزها لإسرائيل

إشتية: دعونا أوروبا لملء الفراغ الذي تركته الإدارة الأمريكية بتحيزها لإسرائيل

مواجهات في باب الزاوية وتشديدات على الصلاة في المسجد الإبراهيمي بالخليل

مواجهات في باب الزاوية وتشديدات على الصلاة في المسجد الإبراهيمي بالخليل

الخضري: الأوضاع الإنسانية صعبة وخسائر غير مسبوقة طالت الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال و(كورونا)

الخضري: الأوضاع الإنسانية صعبة وخسائر غير مسبوقة طالت الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال و(كورونا)

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

الصحة: 8 وفيات و504 اصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: 8 وفيات و504 اصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

منوعات

رامى بركات يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطبته

رامى بركات يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطبته

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها &#34;جومانا&#34; في باخرة نيلية

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "جومانا" في باخرة نيلية

بعد 13 عاماً .. فنان لبناني ينفصل عن زوجته

بعد 13 عاماً .. فنان لبناني ينفصل عن زوجته

نضال الأحمدية تشنّ هجوما قاسيا على معتصم النهار: &#34;لست ممثلاً.. في راقصات مثلك&#34;

نضال الأحمدية تشنّ هجوما قاسيا على معتصم النهار: "لست ممثلاً.. في راقصات مثلك"

جورج عيد: هذه هديتي الأخيرة للبنان

جورج عيد: هذه هديتي الأخيرة للبنان

أخبار الموت تطال هذا الفنان اللبناني بعد اخر أعماله

أخبار الموت تطال هذا الفنان اللبناني بعد اخر أعماله

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عربي

السعودية تعرب عن أسفها لوقوع ضحايا في زلزال إزمير التركية

السعودية تعرب عن أسفها لوقوع ضحايا في زلزال إزمير التركية

الأردن يكشف عن الموعد المحتمل لحصوله على لقاح (كورونا)

الأردن يكشف عن الموعد المحتمل لحصوله على لقاح (كورونا)

السلطات الجزائرية تطرح كل الخيارات على الطاولة لمكافحة (كورونا)

السلطات الجزائرية تطرح كل الخيارات على الطاولة لمكافحة (كورونا)

الأردن: الأمن يستدعي مرشحين للانتخابات لمخالفتهم أوامر الدفاع والدعاية الانتخابية

الأردن: الأمن يستدعي مرشحين للانتخابات لمخالفتهم أوامر الدفاع والدعاية الانتخابية