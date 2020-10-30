بريطانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت بريطانيا يوم الجمعة، 24405 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال اليوم الأخير.



وكانت بيانات الحكومة قد أظهرت رصد 23065 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا)، يوم الخميس، مما يشير إلى النسق التصاعدي لعدد الإصابات في الأيام الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وسجلت بريطانيا أيضا 274 حالة وفاة جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الأيام السبعة الأخيرة إلى 1882 حالة.