دولي

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، بتسجيلها 31084 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ما يمثل أعلى حصيلة يومية للحالات منذ بدء التفشي في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 31084، ليصل إلى مستوى 647674 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 27 أكتوبر 21994 حالة، وفي 28 تشرين الاول/ أكتوبر 24991، وفي 29 أكتوبر 26831.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 199 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 38321 حالة.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية بالتالي تراجعا نسبيا حيث بلغ هذا العدد في إيطاليا يوم 27 أكتوبر 221 حالة، وفي 28 أكتوبر 205، وفي 29 أكتوبر 217.

وتواجه إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس (كورونا) رغم أن مؤشر الوفيات.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فرض قيود جديد مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم، مع إغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.

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