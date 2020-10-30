بعد اكتشاف إصابات بـ(كورونا).. الاوقاف بغزة تغلق مسجدين في محافظتي غزة ورفح

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، إغلاق مسجدين في محافظتي غزة ورفح جنوب القطاع، لمدة 48 ساعة، بعد اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) بين بعض روادهما، وذلك بدءاً من فجر السبت 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.



وأشارت الوزارة خلال الإيجاز اليومي الخاص بفتح وإغلاق المساجد، والذي نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، إلى أن المسجدين هما معمر المبيض بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذو النورين في مخيم (بلوك 1) برفح جنوبي القطاع.