شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن المسجلين للسفر إلى اسطنبول

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن المسجلين للسفر إلى اسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، أنه بإمكان جميع الذين سجلوا لديه في الفترة ما بين 18-20 /10/2020 للسفر الى اسطنبول ولم يتمكنوا من السفر على الرحلات السابقة، شراء التذاكر والحجز على رحلتي الملكية إلى اسطنبول. كما هو موضح في الجدول التالي:

الرحلة الىتاريخ الرحلةاليومرقم الرحلةوقت الاقلاعوقت المعابرمبيتوقت أخذ عينة فحص كورونا
اسطنبول1-Nov-20الأحدRJ16715:1508:00:00 صباحالا30/10/2020
اسطنبول5-Nov-20الخميسRJ16715:1508:00:00 صباحالا 03/11/2020

ونوه الفريق أن المسجلين حديثا على المنصة الفعالة حاليا لا يمكنهم الحجز وشراء التذاكر على متن هاتين الرحلتين، إلى حين إغلاق المنصة والحصول على الموافقات اللازمة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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