الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن المسجلين للسفر إلى اسطنبول

الرحلة الى تاريخ الرحلة اليوم رقم الرحلة وقت الاقلاع وقت المعابر مبيت وقت أخذ عينة فحص كورونا اسطنبول 1-Nov-20 الأحد RJ167 15:15 08:00:00 صباحا لا 30/10/2020 اسطنبول 5-Nov-20 الخميس RJ167 15:15 08:00:00 صباحا لا 03/11/2020

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، أنه بإمكان جميع الذين سجلوا لديه في الفترة ما بين 18-20 /10/2020 للسفر الى اسطنبول ولم يتمكنوا من السفر على الرحلات السابقة، شراء التذاكر والحجز على رحلتي الملكية إلى اسطنبول. كما هو موضح في الجدول التالي:ونوه الفريق أن المسجلين حديثا على المنصة الفعالة حاليا لا يمكنهم الحجز وشراء التذاكر على متن هاتين الرحلتين، إلى حين إغلاق المنصة والحصول على الموافقات اللازمة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.