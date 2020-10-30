تركيا: مشاهد صادمة للحظة وقوع زلزال إزمير

وأعلنت السلطات التركية، مقتل 12 شخصاً وأكثر من 400 جريح، جراء الزلزال، فيما شكلت وزارة الدفاع التركية خلية أزمة وخصصت طائرات للمساعدة في عمليات الإنقاذ.















رام الله - دنيا الوطنأظهرت مشاهد تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، للحظات رعب عاشها سكان ولاية إزمير التركية، أثناء وقوع زلزال بقوة 6.6 الذي ضرب بحر إيجة.