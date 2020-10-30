السعودية تعرب عن أسفها لوقوع ضحايا في زلزال إزمير التركية

زلزال إزمير

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن أسفها لوقوع قتلى وإصابات في ولاية إزمير التركية، جراء الزازال في بحر إيجة.



وقالت الخارجية في تغريدة على موقع تويتر: "تعرب المملكة العربية السعودية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية، نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل".



وكان زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر، ضرب، الجمعة، بحر إيجة، وأدى لوقوع ستة قتلى و202 جريح، في ولاية إزمير التركية.