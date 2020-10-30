السفير الفلسطيني: لا إصابات في صفوف الجالية بتركيا جراء زلزال إزمير

رام الله - دنيا الوطن

أكد فائد مصطفى، السفير الفلسطيني لدى تركيا، بأن أبناء الجالية الفلسطينية في مدينة إزمير بخير ولم يصبهم أي مكروه، نتيجة الزلزال الذي ضرب الولاية في وقت سابق اليوم الجمعة.



وقال السفير مصطفى، وفقاً لوسائل إعلامية فلسطينية محلية: "الجالية الفلسطينية في مدينة إزمير بخير، ولا يوجد أي إصابات في أوساط جاليتنا والحمدلله".وضرب زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختير، ولاية إزمير التركية، مما أدلى إلى وقوع ستة قتلى و202 جريح، وانهيار عدة مبان.