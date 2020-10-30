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الأردن يعلن تسجيل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الأردن يعلن تسجيل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، تسجيل 32 حالة وفاة، و3921 إصابة بفيروس (كورونا) المستتجد، في حصيلة هي الأعلى منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 69306 حالات، بينما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 772 حالة.

وأكد وائل الهياجنة، مسؤول ملف (كورونا) في الأردن، في وقت سابق الجمعة، أن المملكة استوردت 235 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية خلال العام الجاري.

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