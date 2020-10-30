شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عدد من المقدسيين بعد الاعتداء عليهم بمسيرة باب الناظر

الاحتلال يعتقل عدد من المقدسيين بعد الاعتداء عليهم بمسيرة باب الناظر
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة على مسيرة نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام، بعد خروجها من المسجد الأقصى، واعتقلت عدداً من المقدسيين بينهم مصور صحفي.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين بالمسيرة بعد خروجها من باب الناظر ووصولها لشارع الواد، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وكدمات.

واعتقلت قوات الاحتلال مقدسيين خلال مشاركتهم بالمسيرة عُرف من بينهم  نضال صيام وسامح دعاس وأحمد وبشار نجيب، والمصور الصحفي عبد العفو بسام زغير.

وانطلقت مسيرة نصرة للرسول محمد صلى الله عليخ وسلم، من أمام المُصلى القبلي بالمسجد المبارك، بمشاركة آلاف المصلين، وتوجهت إلى صحن قبة الصخرة وخرجت من باب الناظر.

وانتفض المقدسيين نُصرةً للرسول محمد، ورفضاً لما صدر عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من إساءة له.

وتوافد  الآلاف من المواطنين في مدينة القدس والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى.

ولم تقتصر المسيرات في القدس على المسجد الأقصى، ففي مخيم قلنديا شمال مدينة المدينة، انطلقت مسيرة حاشدة باتجاه بلدة كفر عقب نصرةً للرسول.

وحمل المتظاهرون أعلام ولافتات كُتب عليها "إلا رسول الله" "لبيك يا رسول الله".

وكانت مدينة القدس قد شهدت أمس الخميس، احتفالات بذكرى المولد النبوي، تضمنت رسائل عديدة، تزامناً مع الحملة المتواصلة التي أطلقها المسلمون نصرة لرسول الله، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المسيئة للرسول.

وأدّى الشيخ عكرمة صبري خطبة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم، بعد أشهر من منع الاحتلال له من الخطابة في الأقصى، حيث كان محورها الانتصار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أخبار ذات صلة

عشراوي: قرار أميركا تصنيف القدس باعتبارها جزءا من إسرائيل محاولة لمحو الوجود الفلسطيني

عشراوي: قرار أميركا تصنيف القدس باعتبارها جزءا من إسرائيل محاولة لمحو الوجود الفلسطيني

السفير الفلسطيني: لا إصابات في صفوف الجالية بتركيا جراء زلزال إزمير

السفير الفلسطيني: لا إصابات في صفوف الجالية بتركيا جراء زلزال إزمير

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

مصرع شاب غرقا في بحر غزة

مصرع شاب غرقا في بحر غزة

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

حماس تدعو لمقاطعة البضائع الفرنسية رداً على الإساءة للرسول الكريم

حماس تدعو لمقاطعة البضائع الفرنسية رداً على الإساءة للرسول الكريم

إشتية: دعونا أوروبا لملء الفراغ الذي تركته الإدارة الأمريكية بتحيزها لإسرائيل

إشتية: دعونا أوروبا لملء الفراغ الذي تركته الإدارة الأمريكية بتحيزها لإسرائيل

مواجهات في باب الزاوية وتشديدات على الصلاة في المسجد الإبراهيمي بالخليل

مواجهات في باب الزاوية وتشديدات على الصلاة في المسجد الإبراهيمي بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

مصرع شاب غرقا في بحر غزة

مصرع شاب غرقا في بحر غزة

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

مواجهات في باب الزاوية وتشديدات على الصلاة في المسجد الإبراهيمي بالخليل

مواجهات في باب الزاوية وتشديدات على الصلاة في المسجد الإبراهيمي بالخليل

الخضري: الأوضاع الإنسانية صعبة وخسائر غير مسبوقة طالت الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال و(كورونا)

الخضري: الأوضاع الإنسانية صعبة وخسائر غير مسبوقة طالت الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال و(كورونا)

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

الصحة: 8 وفيات و504 اصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: 8 وفيات و504 اصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

وسط استقبال شعبي حاشد.. الاحتلال يفرج عن الأسير محمد سلهب

وسط استقبال شعبي حاشد.. الاحتلال يفرج عن الأسير محمد سلهب

منوعات

رامى بركات يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطبته

رامى بركات يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطبته

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها &#34;جومانا&#34; في باخرة نيلية

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "جومانا" في باخرة نيلية

بعد 13 عاماً .. فنان لبناني ينفصل عن زوجته

بعد 13 عاماً .. فنان لبناني ينفصل عن زوجته

نضال الأحمدية تشنّ هجوما قاسيا على معتصم النهار: &#34;لست ممثلاً.. في راقصات مثلك&#34;

نضال الأحمدية تشنّ هجوما قاسيا على معتصم النهار: "لست ممثلاً.. في راقصات مثلك"

جورج عيد: هذه هديتي الأخيرة للبنان

جورج عيد: هذه هديتي الأخيرة للبنان

أخبار الموت تطال هذا الفنان اللبناني بعد اخر أعماله

أخبار الموت تطال هذا الفنان اللبناني بعد اخر أعماله

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عربي

الأردن يكشف عن الموعد المحتمل لحصوله على لقاح (كورونا)

الأردن يكشف عن الموعد المحتمل لحصوله على لقاح (كورونا)

السلطات الجزائرية تطرح كل الخيارات على الطاولة لمكافحة (كورونا)

السلطات الجزائرية تطرح كل الخيارات على الطاولة لمكافحة (كورونا)

الأردن: الأمن يستدعي مرشحين للانتخابات لمخالفتهم أوامر الدفاع والدعاية الانتخابية

الأردن: الأمن يستدعي مرشحين للانتخابات لمخالفتهم أوامر الدفاع والدعاية الانتخابية

السعودية تُقرر إتاحة العمرة لكل مسلمي العالم

السعودية تُقرر إتاحة العمرة لكل مسلمي العالم