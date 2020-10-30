الاحتلال يعتقل عدد من المقدسيين بعد الاعتداء عليهم بمسيرة باب الناظر

رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة على مسيرة نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام، بعد خروجها من المسجد الأقصى، واعتقلت عدداً من المقدسيين بينهم مصور صحفي.

وأدّى الشيخ عكرمة صبري خطبة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم، بعد أشهر من منع الاحتلال له من الخطابة في الأقصى، حيث كان محورها الانتصار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين بالمسيرة بعد خروجها من باب الناظر ووصولها لشارع الواد، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وكدمات.واعتقلت قوات الاحتلال مقدسيين خلال مشاركتهم بالمسيرة عُرف من بينهم نضال صيام وسامح دعاس وأحمد وبشار نجيب، والمصور الصحفي عبد العفو بسام زغير.وانطلقت مسيرة نصرة للرسول محمد صلى الله عليخ وسلم، من أمام المُصلى القبلي بالمسجد المبارك، بمشاركة آلاف المصلين، وتوجهت إلى صحن قبة الصخرة وخرجت من باب الناظر.وانتفض المقدسيين نُصرةً للرسول محمد، ورفضاً لما صدر عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من إساءة له.وتوافد الآلاف من المواطنين في مدينة القدس والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى.ولم تقتصر المسيرات في القدس على المسجد الأقصى، ففي مخيم قلنديا شمال مدينة المدينة، انطلقت مسيرة حاشدة باتجاه بلدة كفر عقب نصرةً للرسول.وحمل المتظاهرون أعلام ولافتات كُتب عليها "إلا رسول الله" "لبيك يا رسول الله".وكانت مدينة القدس قد شهدت أمس الخميس، احتفالات بذكرى المولد النبوي، تضمنت رسائل عديدة، تزامناً مع الحملة المتواصلة التي أطلقها المسلمون نصرة لرسول الله، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المسيئة للرسول.