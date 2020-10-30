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جيش الاحتلال عاجز عن نقل دباباته في مرتفعات الجولان

جيش الاحتلال عاجز عن نقل دباباته في مرتفعات الجولان
ناقلات جيش الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (إسرائيل ديفينس)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه مشكلة في نقل دباباته في مرتفعات الجولان.

وذكر الموقع، وفقاً لترجمة (الهدهد)، أنه بناء على تدقيق "مراقب الدولة" فإن الناقلات الجديدة لدبابات (ميركافا) لا تستطيع حملها في مرتفعات الجولان.

وأضاف، أن الجيش وافق على صفقة الناقلات بعد عملية طويلة، طلب فيها من شركة (نافيستر) الأمريكية، إجراء تغييرات متكررة على رؤوس الجر في شاحنات النقل، حتى تستطيع تحمل دبابات (ميركافا) الثقيلة، التي يبلغ وزن الجيل الرابع منها 65 طناً.

وأشار الموقع، أن الدفعة الأولى من ناقلات الدبابات التي وصلت إلى دولة الاحتلال، لم تكن تعمل كما وعدت الشركة، مضيفاً أن الشركة المصنعة، أجرت تغييرات ميكانيكية على كتلة التروس، مما أخر إكمال الصفقة.

وتابع، أن الجيش تعاقد على 90 ناقلة دبابات من طراز i5900، التي تصنعها شركة (أمريكان نافيستر)، من خلال شركة (زوكو شيلوبيم) الإسرائيلية.

وأوضح الموقع، أن الجيش تعاقد على الناقلات من ميزانية خاصة حصلت عليها وزارة الدفاع، بعد حرب عام 2014 على قطاع غزة، والتي كشفت عن عجز أسطول الناقلات المهمل، مشيراً إلى أنه تم التوقيع على الصفقة في عام 2017 بقيمة 28 مليون دولار.

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