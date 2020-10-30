الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس





وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال قامت بإغلاق الحاجز أمام حركة المركبات، بحجة إلقاء الحجارة بإتجاهه.





ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين،وتشهدهذه الحواجز الكثير من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.وبحسب الشهود فإن أزمة مرورية خانقة نتجت عن إغلاق الحاجز بالإضافة إلى تكدس مئات المواطنين الذين كانوا ينوون الدخول عبر الحاجز.وتقع بلدة قلنديا إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة، وتبتعد عنها مسافة 11 كم ،وعمد الاحتلال إلى بناء جدار الفصل العنصري لعزل القرية عن محيطها، ونحو نصف عدد منازل القرية مهددة بالهدم من قبل الاحتلال بحجة البناء بدون ترخيص.