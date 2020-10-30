شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس
حاجز قلنديا - صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال قامت بإغلاق الحاجز أمام حركة المركبات، بحجة إلقاء الحجارة بإتجاهه.

وبحسب الشهود فإن أزمة مرورية خانقة نتجت عن إغلاق الحاجز بالإضافة إلى تكدس مئات المواطنين الذين كانوا ينوون الدخول عبر الحاجز.

وتقع  بلدة قلنديا إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة، وتبتعد عنها مسافة 11 كم ،وعمد الاحتلال إلى بناء جدار الفصل العنصري لعزل القرية عن محيطها، ونحو نصف عدد منازل القرية مهددة بالهدم من قبل الاحتلال بحجة البناء بدون ترخيص.

ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين،وتشهدهذه الحواجز الكثير من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.

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