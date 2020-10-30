اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم لاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي،أن العشرات من جنود الاحتلال ووحدات ما يسمى بحرس الحدود هاجموا المشاركين في المسيرة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مما أدى لإصابة احد الشبان بعيار معدني في اليد وأخرين بالاختناق عُولجوا ميدانياً.وأشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين ولاحقوا الشبان إلى محيط مسجد عمر بن الخطاب فيما تم كشف كمائن نصبها الجنود في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اية اعتقالات.و انطلقت المسيرة بمشاركة واسعة من اهالي البلدة نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ردد المشاركون الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة لإنهاء الاحتلال.