مواجهات في باب الزاوية وتشديدات على الصلاة في المسجد الإبراهيمي بالخليل





وقالت مصادر محلية إن "المواجهات اندلعت إثر قيام قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام، صوب المواطنين دون وقوع إصابات"









وكانت قوات الإحتلال قد اعتدت، أمس الخميس على عدد من المواطنين ومنعتهم من دخول المسجد الإبراهيمي.







وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل البلدة القديمة وفي محيطها وعلى بوابات المسجد منذ يوم





وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظراً لأهميتها التاريخية والدينية.



رام الله - دنيا الوطناندلعت اليوم الجمعة مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، فيما شدد الاحتلال من إجراءاته العسكرية علىالحواجز المنتشرة في البلدة القديمة والموصلة للمسجد الإبراهيمي.ومن ناحية أخرى أغلق جنود الاحتلال كافة البوابات المؤدية إلى المسجد الإبراهيمي لليوم الثاني على التوالي، ومنعوا المواطنين من الوصول إليه.أمس، لمنع المواطنين من دخوله والمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي رغم اتخاذ جميع تدابير الوقاية والسلامة العامة.وتزيد قوات الاحتلال من التضييق على المصلين المتوجهين للمسجد الإبراهيمي في فترات الأعياد والمناسبات الدينية وأيام الجمعة، في محاولة لثنيهم عنالتوجه نحو المسجد، المستهدف منذ عشرات السنين ضمن خطة الاستيطان التوسعية في المدينة.