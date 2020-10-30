الصحة: 8 وفيات و504 اصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 %، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية (مواطن 60 عاما من عبوين، مواطنة 86 عاماً، ومواطن 60 عاما من رام الله، مواطن 50 عاما، مواطنة 56 عاماً من الخليل، مواطن 69 عاما من سلفيت، مواطن 52 عاما من أريحا)، مواطن 53 عاماً من رفح.
وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 313 حالة في الضفة الغربية (الخليل 38، نابلس 65، طولكرم 48، قلقيلية 18، جنين 30، رام الله والبيرة 104، سلفيت 2، طوباس 8)، قطاع غزة 135.
وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (37)، محافظة نابلس (82)، محافظة بيت لحم (49)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (35)، جنين (34)، أريحا والأغوار (11)، سلفيت (33)، طولكرم (23)، طوباس (3)، قطاع غزة (178)، ضواحي القدس (12).
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.
فما يلي التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الجمعة: 30/10/2020
الإصابات الجديدة
• مدينة القدس: لا معطيات جديدة
• المحافظات الشمالية: 326
• المحافظات الجنوبية: 178
حالات التعافي الجديدة
• مدينة القدس: لا معطيات جديدة
• المحافظات الشمالية: 313
• المحافظات الجنوبية: 135
حالات الوفاة الجديدة
• مدينة القدس: لا معطيات جديدة
• المحافظات الشمالية: 7
• المحافظات الجنوبية: 1
عدد الفحوصات: 4228
أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 %، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية (مواطن 60 عاما من عبوين، مواطنة 86 عاماً، ومواطن 60 عاما من رام الله، مواطن 50 عاما، مواطنة 56 عاماً من الخليل، مواطن 69 عاما من سلفيت، مواطن 52 عاما من أريحا)، مواطن 53 عاماً من رفح.
وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 313 حالة في الضفة الغربية (الخليل 38، نابلس 65، طولكرم 48، قلقيلية 18، جنين 30، رام الله والبيرة 104، سلفيت 2، طوباس 8)، قطاع غزة 135.
وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (37)، محافظة نابلس (82)، محافظة بيت لحم (49)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (35)، جنين (34)، أريحا والأغوار (11)، سلفيت (33)، طولكرم (23)، طوباس (3)، قطاع غزة (178)، ضواحي القدس (12).
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.
فما يلي التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الجمعة: 30/10/2020
الإصابات الجديدة
• مدينة القدس: لا معطيات جديدة
• المحافظات الشمالية: 326
• المحافظات الجنوبية: 178
حالات التعافي الجديدة
• مدينة القدس: لا معطيات جديدة
• المحافظات الشمالية: 313
• المحافظات الجنوبية: 135
حالات الوفاة الجديدة
• مدينة القدس: لا معطيات جديدة
• المحافظات الشمالية: 7
• المحافظات الجنوبية: 1
عدد الفحوصات: 4228
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