دولي

زيادة قياسية في إصابات (كورونا) عالميا تجاوزت نصف مليون في يوم واحد

زيادة قياسية في إصابات (كورونا) عالميا تجاوزت نصف مليون في يوم واحد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجل عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم قفزة بأكثر من نصف مليون حالة، في زيادة قياسية يومية، مع استمرار تسجيل قفزات يومية في أنحاء دول نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وزادت الإصابات اليومية العالمية بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس (كورونا) حوالي 25% خلال أقل من أسبوعين، حيث شهد العالم تسجيل 400 ألف إصابة يوميا للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت معظم البلدان الغربية وأجزاء من أمريكا اللاتينية تسجيل زيادات قياسية يومية في عدد الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأ كثير من الحكومات، باستثناء الولايات المتحدة، اتخاذ إجراءات مشددة للسيطرة على انتشار الفيروس.

وتجاوز إجمالي الإصابات العالمية 45 مليون حالة، فيما تم تسجيل مليون وأكثر من 180 ألف وفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وسجلت أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أكثر من 66% من حالات الإصابة العالمية وأكثر من 76% من الوفيات.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الإصابات اليومية الجديدة في أوروبا تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين، لتسجل أكثر من 250 ألف إصابة للمرة الأولى يوم الأربعاء الماضي.

ومازالت الولايات المتحدة تتصدر الإصابات العالمية بالفيروس بنحو 8.9 مليون حالة إلى جانب 228 ألف حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

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