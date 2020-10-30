شؤون فلسطينية

وسط استقبال شعبي حاشد.. الاحتلال يفرج عن الأسير محمد سلهب

وسط استقبال شعبي حاشد.. الاحتلال يفرج عن الأسير محمد سلهب
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الليلة الماضية عن الأسير الشاب محمد فايز سلهب (21 عاما)، بعد اعتقال استمر نحو عامين في سجون الاحتلال.

واستقبل عشرات المواطنين الأسير سلهب على حاجز الظاهرية في الخليل، وساروا بموكب محمول نحو مسقط رأسه في مدينة بيت لحم.

واحتفل المواطنون بالإفراج عن الشاب سلهب بإطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام فلسطين ورايات حركة حماس وترديد هتافات داعمة للمقاومة وتحرير الأسرى.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد سلهب في كانون الأول من عام 2018، بعد دهم منزل والده في منطقة الكركفة في مدينة بيت لحم.

وتعرض منزل عائلة سلهب خلال عملية الاقتحام للتخريب والتفتيش والعبث بمحتوياته.

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