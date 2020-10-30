إصابة 3 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق نابلس

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثلاثة مواطنين اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بـالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، في ساعات الصباح بيت دجن، لمنع مسيرة دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وفصائل العمل الوطني، والتي ستقام على الأراضي التي يهددها الاستيطان شرق القرية، حيث اندلعت على اثرها في مواجهات مع المواطنين، الذين حاولوا التصدي لها.