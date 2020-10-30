السلطات الجزائرية تطرح كل الخيارات على الطاولة لمكافحة (كورونا)

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت الحكومة الجزائرية الخميس إن كل الخيارات واردة لمكافحة تفشي وباء (كورونا)، بما فيها الحجر الصحي الكلي أو الجزئي والمزيد من القيود، نظرا لارتفاع عدد الإصابات المتواصل منذ أسابيع.



وجاء في بيان الحكومة تذكير بأنها "لاحظت تسجيل تراخي في اليقظة من شأنه أن لا يساهم في التحكم في الوضع الصحي الذي لا يزال مرهونًا بانضباط كل واحد منا لتجنب تدهوره"، بحسب (روسيا اليوم).



وفي ظل هذا الوضع، يضيف البيان، "تجدد الحكومة توصياتها بضرورة التحلي بالحذر، وتدعو الـمواطنين مرة أخرى إلى مواصلة التجند والصرامة في تطبيق كافة تدابير الحماية والتباعد الجسدي والنظافة التي تظل السّبل الـمثلى للقضاء على هذا الوباء".



يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي سجل أمس الخميس في الجزائر هو 306 إصابات، أما الوفيات المسجلة ذلك اليوم فبلغت 8.