شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في قلقيلية

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في قلقيلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن يبلغ من العمر 18 عاما مصرعه واصيب شخص  اخر اثر حادث سير ذاتي في بلدة النبي الياس شرقي مدينة قلقيلية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات الشرطة بوقوع حادث سير ذاتي بانقلاب مركبة في بلدة النبي الياس شرق مدينة قلقيلية، وعلى الفور تم تحريك طواقم الإسعاف وخبراء حوادث السير في شرطة المرور  إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصاب الأول لمستشفى درويش نزال الحكومي  والاخر تم نقله لأحد المستشفيات في مدينة نابلس لتلقي العلاج، وبعد ذلك أعلن الأطباء عن وفاة المصاب الأول جراء إصابته البليغة.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

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