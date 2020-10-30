شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: المقدسيون وأهالي الداخل المحتل سيعبرون اليوم عن حبهم للرسول

عكرمة صبري: المقدسيون وأهالي الداخل المحتل سيعبرون اليوم عن حبهم للرسول
الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس إن المقدسيين وأهالي الداخل المحتل سيعبرون اليوم عن حبهم للرسول الكريم ورفضهم لمحاولات الإساءة اليه من قبل فرنسا وغيرها.

وسبق أن دعا خطيب الأقصى لأن يكون اليوم الجمعة يوم غضب نصرة للنبي محمد، وتعبيرا عن الاحتجاج والرفض لمحاولات الإيذاء بحقه واحتفالا بذكرى مولده.

وأشار صبري الى أن الاساءات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام من قبل فرنسا وحدت مشاعر المسلمين وأيقظتهم وأثارت غضبهم في كل أنحاء العالم.

وأكد خطيب الأقصى أن فرنسا أساءت لنفسها قبل أن تسيئ للإسلام، لأن الله رفع ذكر سيدنا محمد وأن هذه الاساءات لن تنال من الرسول.

ودعا الشيخ صبري المسلمين للوحدة والتعبير كل بطريقته المتوفرة عن رفضه للمحاولات الحاقدة للإساءة للإسلام.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت يوم أمس الخميس منزل الشيخ عكرمة صبري في البلدة القديمة من مدينة القدس، وحذرته من التحريض وما وصفته الإخلال بالنظام.

وتأتي الدعوات لجمعة الغضب نصرة للنبي محمد، في ظل دعوات مقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه انتصارًا وحبًا للرسول صلى الله عليه وسلم.

وأمّ آلاف المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل يوم أمس المسجد الأقصى، وسط مظاهر احتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف، ووسط دعوات لرد الإساءة عن النبي محمد، عليه أفضل الصلاة والتسليم.

ويأتي الحشد والنفير نصرة لنبينا الكريم في المسجد الأقصى، نصرة لمسراه في ظل ما يتعرض له من انتهاكات متواصلة من سلطات الاحتلال ومستوطنيه.

وكانت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام، حركت عاصفة إدانات ضده، وأطلقت على إثرها حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية في العدد من الدول العربية والإسلامية، التي أكدت أنها جاءت لتغذي مشاعر الكراهية ضد المسلمين.

أخبار ذات صلة

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في قلقيلية

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في قلقيلية

الأسير الشاب عبد الله البرغوثي حراً من سجون الاحتلال

الأسير الشاب عبد الله البرغوثي حراً من سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس والخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس والخليل

تفاقم الحالة الصحية للأسير أبو وعر بعد إعطائه أولى جلسات العلاج الكيميائي

تفاقم الحالة الصحية للأسير أبو وعر بعد إعطائه أولى جلسات العلاج الكيميائي

مستوطنون يخربون شبكتي مياه وكهرباء في الساوية جنوب نابلس

مستوطنون يخربون شبكتي مياه وكهرباء في الساوية جنوب نابلس

الصحة: وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة بقطاع غزة

الصحة: وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة بقطاع غزة

تيسير خالد: جيرمي كوربين رجل شجاع.. يدفع ثمن استقامته في حزب العمال

تيسير خالد: جيرمي كوربين رجل شجاع.. يدفع ثمن استقامته في حزب العمال

الخارجية الفلسطينية تُعلن عن تسهيل سفر وعودة الطلبة المبتعثين عبر الأردن

الخارجية الفلسطينية تُعلن عن تسهيل سفر وعودة الطلبة المبتعثين عبر الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في قلقيلية

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في قلقيلية

الأسير الشاب عبد الله البرغوثي حراً من سجون الاحتلال

الأسير الشاب عبد الله البرغوثي حراً من سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس والخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس والخليل

مستوطنون يخربون شبكتي مياه وكهرباء في الساوية جنوب نابلس

مستوطنون يخربون شبكتي مياه وكهرباء في الساوية جنوب نابلس

تيسير خالد: جيرمي كوربين رجل شجاع.. يدفع ثمن استقامته في حزب العمال

تيسير خالد: جيرمي كوربين رجل شجاع.. يدفع ثمن استقامته في حزب العمال

قناة إسرائيلية: تل أبيب تخشى تصعيد بغزة في ذكرى اغتيال أبو العطا

قناة إسرائيلية: تل أبيب تخشى تصعيد بغزة في ذكرى اغتيال أبو العطا

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا ويداهم منزل الشيخ عكرمة صبري

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا ويداهم منزل الشيخ عكرمة صبري

الصحة بغزة تُصدر بياناًُ مهماً بشأن تفشي (كورونا) بالقطاع وتعليمات جديدة للعائدين

الصحة بغزة تُصدر بياناًُ مهماً بشأن تفشي (كورونا) بالقطاع وتعليمات جديدة للعائدين

منوعات

رامى بركات يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطبته

رامى بركات يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطبته

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها &#34;جومانا&#34; في باخرة نيلية

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "جومانا" في باخرة نيلية

بعد 13 عاماً .. فنان لبناني ينفصل عن زوجته

بعد 13 عاماً .. فنان لبناني ينفصل عن زوجته

نضال الأحمدية تشنّ هجوما قاسيا على معتصم النهار: &#34;لست ممثلاً.. في راقصات مثلك&#34;

نضال الأحمدية تشنّ هجوما قاسيا على معتصم النهار: "لست ممثلاً.. في راقصات مثلك"

جورج عيد: هذه هديتي الأخيرة للبنان

جورج عيد: هذه هديتي الأخيرة للبنان

أخبار الموت تطال هذا الفنان اللبناني بعد اخر أعماله

أخبار الموت تطال هذا الفنان اللبناني بعد اخر أعماله

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عربي

الأردن يكشف عن الموعد المحتمل لحصوله على لقاح (كورونا)

الأردن يكشف عن الموعد المحتمل لحصوله على لقاح (كورونا)

السلطات الجزائرية تطرح كل الخيارات على الطاولة لمكافحة (كورونا)

السلطات الجزائرية تطرح كل الخيارات على الطاولة لمكافحة (كورونا)

الأردن: الأمن يستدعي مرشحين للانتخابات لمخالفتهم أوامر الدفاع والدعاية الانتخابية

الأردن: الأمن يستدعي مرشحين للانتخابات لمخالفتهم أوامر الدفاع والدعاية الانتخابية

السعودية تُقرر إتاحة العمرة لكل مسلمي العالم

السعودية تُقرر إتاحة العمرة لكل مسلمي العالم