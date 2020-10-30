شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس والخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس والخليل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مواطنين من القدس والخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عبد الله علقم الأمين العام لعشائر القدس وفلسطين من منزله في حي واد الجوز بالقدس المحتلة.

ولفتت مصادر إلى أن الشيخ علقم أحد الداعيين الى مسيرة ووقفة عز نصرة للرسول الكريم في المسجد الاقصى المبارك بعد خطبة وصلاة الجمعة، وذلك ردا على الاساءات الموجهة لنبي الأمة وللدين الاسلامي الحنيف.

وقالت زوجته المربية أم حسن علقم إن قوة من مخابرات الاحتلال وجيشه دهمت منزلهم في منطقة وادي الجوز، واعتقلت زوجها الشيخ عبد الله علقم، واقتادته الى مركز التوقيف والتحقيق في المسكوبية.

وأضافت أم حسن أن مخابرات الاحتلال وجهت له تهمة التحريض أثناء اعتقاله، وتعاملت معه بشكل همجي.

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجلدة واعتقلت بسام القواسمي بعد تفتيش منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

وتعاني الخليل من إجراءات إحتلالية تنكيلية تتمثل بالحواجز العسكرية والاعتقالات المتواصلة يوميا، إلى جانب وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً تقضم أراضي الفلسطينيين، وترتبط ببعضه البعض بطرق استيطانية "التفافية" نهبت الأرض وقطعت أوصالها.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

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