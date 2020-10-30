هيئة الأسرى: تفاقم الحالة الصحية للأسير ابو وعر بعد أولى جلسات العلاج الكيماوي





رام الله - دنيا الوطنحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، من تفاقم الحالة الصحية للأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاما) والقابع في (عيادة سجن الرملة)، وذلك بعد إعطائه أولى جلسات العلاج الكيماوي والتي استمرت لأكثر من 12 ساعة عن طريق جهاز ثبت بالصدر.وقالت الهيئة، أن الأسير يعاني من التعب والإعياء الشديد وفقد القدرة على الكلام ويشعر بصعوبة كبيرة في التنفس، ونقصان حاد بالوزن ولا يستطيع تناول الطعام الا من خلال انبوب خاص موصول بالمعدة، وهناك تخوف حقيقي على حياته كون حالته تعتبر من أصعب وأخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال.ولفتت الهيئة، إلى أن الأسير أبو وعر تعرض لإهمال صحي متعمد من قبل إدارة السجون الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، وبات يعاني من سرطان في الحنجرة بدرجة معقدة، حيث أن الورم لديه يزداد حجمه بشكل مستمر اضافة لظهور ورم جديد فيها.يذكر بأن الأسير أبو وعر ( 46 عاماً) من بلدة قباطية في جنين، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد 6 مرات و(50) عاماً.