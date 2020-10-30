مستوطنون يخربون شبكتي مياه وكهرباء في الساوية جنوب نابلس

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أقدم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، على تخريب أجزاء من شبكتي المياه والكهرباء في قرية الساوية جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني "رحاليم" المقامة على أراضي المواطنين، أقدمت على قطع أعمدة كهرباء بواسطة منشار، إضافة الى تخريب جزء من شبكة المياه في المنطقة الغربية في قرية الساوية.