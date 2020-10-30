دولي

إسرائيل: (ليكود) يتراجع أمام يمينا في استطلاعات الرأي

إسرائيل: (ليكود) يتراجع أمام يمينا في استطلاعات الرأي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل، تراجع قوة الليكود البرلمانية، مقابل ارتفاع شعبية تحالف "يمينا"  المتطرف، برئاسة نفتالي بينيت. 

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة معاريف، ونشرت نتائجه صباح اليوم الجمعة، لو جرت الانتخابات الآن، سيحصل الليكود على 28 مقعدا، مقابل 21 مقعدا لتحالف "يمينا" المتطرف. 

وبحسب الإستطلاع، ستكون النتائج على النحو التالي: الليكود 28 مقعدا، يمينا 21, يش عتيد 17، المشتركة 12، كحول لفان 10، شاس 9، يهدوت هتوراة 9، يسرائيل بيتنا 8، ميرتس 6 مقاعد. 

وأشارت معاريف، الى نتائج هذا الإستطلاع، تختلف عن نتائج الإستطلاع الأخير، الذي أجرته نهاية الأسبوع الماضي، وأكدت على تراجع شعبية حزب الليكود، لصالح تحالف يمنينا المتطرف.


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