لمدة 40 دقيقة.. الليلة: انقطاع الكهرباء في عشرات المدن الإسرائيلية





وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن التيار الكهربائي انقطع الليلة عن عشرات المدن في إسرائيل، واستمر لمدة 40 دقيقة.





وبحسب القناة الإسرائيلية، أوضحت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أن توقف التيار الكهربائي، جاء بسبب خلل فني، وأن الشركة لم تتعرض لهجوم سايبر.







رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن العديد من المدن في إسرائيل، شهدت الليلة انقطاعا في التيار الكهربائي، جراء خلل وقع في محطة توليد الكهرباء.