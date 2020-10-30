الصحة: وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة بقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفادت الوزارة بوفاة المواطن فريد علي محمود عبدالنبي 53 عام في مستشفى غزة الاوروبي وهو من مدينة رفح وكان يعاني من سرطان المريئ.



وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، اليوم الجمعة 30/10/2020، أنها أجرت 2293 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت ( 178 ) اصابة جديدة.



وكشفت الوزارة عن تعافي 135 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما أوضحت أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 6347 اصابة منها( حالات نشطة حاليا: 2377 حالة/ متعافين: 3937 حالة/ وفيات: 33).