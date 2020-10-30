شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تُعلن عن تسهيل سفر وعودة الطلبة المبتعثين عبر الأردن

الخارجية الفلسطينية تُعلن عن تسهيل سفر وعودة الطلبة المبتعثين عبر الأردن
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه في إطار حملة مغادرة وعودة الأحباب، وبناءً على طلب بعض البعثات الدبلوماسية ومكاتب المنظمات الدولية المعتمدة لدى دولة فلسطين، قام فريق العمل المختص بالوزارة بالتنسيق مع كل من سفارة المملكة الاردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، لعودة ومغادرة عدد من الطلبة الفلسطينيين حتى يتمكنوا من الالتحاق بدراستهم في برامج الدراسات العليا في جامعات عدة دول.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه تم التنسيق لمغادرة 9 طلاب من دولة فلسطين إلى إيرلندا، للالتحاق في دراستهم العليا من خلال برنامج المنح الدراسية المقدمة لدولة فلسطين، كذلك لمغادرة 9 طلاب ومعلمين ضمن برنامج منح الحكومة الفرنسية من دولة فلسطين إلى فرنسا للالتحاق بدراستهم العليا هناك، إضافة إلى التنسيق لمغادرة طالب تم قبوله في منحة الماجستير في اليابان، والمقدمة من خلال وكالة التعاون الدولية جايكا، كما تم التنسيق لمغادرة موظف برنامج الغذاء العالمي للالتحاق بعمله في أفغانستان، هذا بالإضافة الى التنسيق لمغادرة عدد من المواطنين الذين يحملون جنسيات استرالية وروسية وعُمانية، للالتحاق بأماكن أقامتهم وعملهم في تلك الدول.

من جانب آخر، وفق الخارجية، تم التنسيق مؤخراً لعودة 16 طالبا أنهوا جميع المتطلبات الأكاديمية لمنحة "تشيفننغ" المقدمة لهم من قبل الحكومة البريطانية.

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