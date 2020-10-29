قناة إسرائيلية: تل أبيب تخشى تصعيد بغزة في ذكرى اغتيال أبو العطا

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الاجتماع، بحث خلاله مواضيع أمنية على الساحة الجنوبية والشمالية.



رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن تل أبيب تخشى حدوث تصعيد من غزة في ذكرى اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بها أبو العطا.وأوضحت القناة الإسرائيلية، أنه بعد أسبوعين من اليوم ستحل ذكرى اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهـاء أبو العـطا، متابعةً: "استمرت مناقشة مطولة الليلة الماضية في مجلس الوزراء السياسي والأمني الكابينت، وناقشوا احتمالات التصعيد في ذكرى الاغتيال، كما أبلغ الوزراء أن الجبهة الشمالية أيضا متوترة".وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، قد أنهى الليلة الماضية، اجتماعًا استمر 3 ساعات، بعد نحو شهرين من عدم الانعقاد.