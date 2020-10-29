الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا ويداهم منزل الشيخ عكرمة صبري

كما سلّمت قوات الاحتلال الشيخ إياد عطون استدعاءً للتحقيق، بعد اقتحام منزله في قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس.



ويتعرض سكان مدينة القدس لانتهاكات واعتداءات إسرائيلية مستمرة، للضغط عليهم وإجبارهم على الرحيل لصالح المشاريع الاستيطانية في المدينة.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابا مقدسيا، فيما داهمت قوة أخرى بمداهمة منزل خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري.وفي التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً من منطقة باب العامود بالمسجد الأقصى.وأفاد شهود عيان بأنّ جنود الاحتلال أوقفوا شابا في منقطة باب العامود وقاموا بالتدقيق في هويته قبل أن يقدموا على اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.وفي سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في البلدة القديمة من مدينة القدس.وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات الاحتلال حذرت الشيخ صبري من التحريض والإخلال بالنظام.ومن المفترض أن يلقي الشيخ غداً أول خطبة جمعة له بعد إبعاده عن الأقصى لعدة أشهر.وفي وقت سابق من مساء اليوم أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن شابين مقدسيين بشرط الحبس المنزلي، واستدعت آخر للتحقيق.وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال أفرج عن الشابين المقدسيين جهاد قوس وروحي الكلغاصي بشرط السجن المنزلي لمدة 5 أيام ودفع غرامة مالية.