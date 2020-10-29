شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُصدر بياناًُ مهماً بشأن تفشي (كورونا) بالقطاع وتعليمات جديدة للعائدين

الصحة بغزة تُصدر بياناًُ مهماً بشأن تفشي (كورونا) بالقطاع وتعليمات جديدة للعائدين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الخميس، بيان مهم بشأن تطورات تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، مؤكدةً على أن زيادة حدة منحنى انتشار الوباء في الأيام الأخيرة يشير لمرحلة غير مطمئنة لازلنا نحذر من تداعياتها.

وقالت الصحة: "مناطق جباليا والنصيرات وحي الأمل بخانيونس وشرق رفح تشهد تزايد ملحوظ في أعداد الاصابات ونطالب الجميع بالالتزام التام باجراءات الوقاية".

وأضافت: "ارتفاع اعداد الاصابات بشكل ملحوظ في بعض المناطق قد يدفعنا الى اتخاذ اجراءات نسعى لتجنبها كفرض الاغلاق الشامل، وفئة من المواطنين تعاملت مع اجراءات التخفيف بشكل خاطئ وأعتبرت ان الامور تسير نحو الاستقرار واحتواء الحالة الوبائية وهذا غير صحيح".

وأكمل البيان: "يجب أن يتفهم الجميع أن التخفيف المدروس جاء استجابة لحاجات المجتمع بالتوازي مع ضبط الحالة الوبائية، والتزام المواطنين هو نقطة الارتكاز في استمرار عجلة الحياة ونجاح جهود تثبيط الانتشار".

واستكمل البيان: "لازلنا نؤكد ان الاجراء الاكثر أثراً و فاعلية في إطار كسر حدة الانتشار ليس الاغلاق وإنما التزام المواطنين باجراءات السلامة، واغلاق المناطق هو حل متأخر وهي عملية مؤلمة تتعطل فيها حاجات الناس والمسيرة التعليمية وقد نضطر اليها في حال استمر استهتار وعدم التزام المواطنين".

وتابع: "المرحلة الحالية غير مطمئنة وتحتاج الى اعلى درجات المسؤولية وتضافر الجميع من اجل الخروج منها بأقل الخسائر، ونطالب الشباب بالانطلاق في مبادرات تعزيز وعي المواطنين والالتزام بالضوابط الصحية".

وأضاف البيان: "نطالب الفصائل والوجهات والمخاتير ومؤسسات المجتمع واولياء الامور الى ان يأخذوا دورهم في تعزيز السلوك المجتمعي والتزام المواطنين باجراءات السلامة والوقاية".

وأكل البيان: "وزارة الصحة تعلن ان العائدين الى قطاع غزة يلزمهم اصطحاب افادة فحص مخبري لفيروس كورونا PCR قبل 48 ساعة من عودتهم وسيتم السماح لهم بالعودة الى منازلهم مباشرة مع ضرورة الالتزام باجراءات الوقاية".

وتابع: "العائدين من جمهورية مصر العربية عبر معبر رفح اذا لم يتمكنوا من الحصول على فحص PCR عند عودتهم سيتم سحب عينة مخبربة لهم في المعبر ويسمح لهم بالعودة الى منازلهم والمكوث بها لحين صدور النتائج".

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