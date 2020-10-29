شؤون فلسطينية

الرئاسة لوزير الخارجية الأمريكي: تصريحاتك مرفوضة والقدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة

الرئاسة لوزير الخارجية الأمريكي: تصريحاتك مرفوضة والقدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة
رام الله - دنيا الوطن
تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي بومبيو، والتي يعطي فيها الحق للمواليد الأميركان في القدس باستعمال كلمة إسرائيل في جوازات سفرهم، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن تصريحات بومبيو مرفوضة وتشكل خرقا سافرا للقوانين الدولية والشرعية الدولية.

وجدد أبو ردينة التأكيد، مساء اليوم الخميس، على أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر، وهي جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

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