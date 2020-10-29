إدخال أموال المنحة القطرية لقطاع غزة عبر حاجز ايرز

أكدت مصادر فلسطينية خاصة، أن أموال المنحة القطرية دخلت مساء الخميس، إلى قطاع غزة، عبر حاجز إيرز، وذلك بعد موافقة إسرائيل على ادخالها.





وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عنها في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "من المرجح أن يتم إدخال الدفعة المالية من أموال المنحة القطرية والتي تأتي ضمن تفاهمات التهدئة الأخيرة الليلة"، لافتةً إلى أن الدوحة وافقت على تجديد المنحة القطرية.

وفي وقت سابق، علمت "دنيا الوطن" من مصادر فلسطينية مطلعة، أن إسرائيل أبلغت قطر موافقتها إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة مساء اليوم الخميس، وذلك تمهيداً لصرفها الأسبوع المقبل.