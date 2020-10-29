وزارة الخارجية تُصدر إعلاناً مهماً للطلبة ورجال الأعمال بشأن السفر لأمريكا

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إعلاناً للطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الذين سجلوا لديها للسفر الى كل من لندن ونيويورك، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



يعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن حصوله على الموافقات اللازمة لسفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الذي سجلوا لدينا على المنصة الاخيرة للسفر الى كل من لندن ونيويورك على متن



1.رحلة الملكية رقم 261 الى نيويورك بتاريخ 3/11/2020.





2.رحلة الملكية رقم 111 الى لندن بتاريخ 4/11/2020. وعليه بإمكانهم شراء تذاكرهم من خلال نظام

https://repat.rj.com او من خلال وكيل سفرهم المحلي.





وينوه الفريق ايضا انه بإمكان جميع الذين سجلوا لدينا في الفترة ما بين 18/10/2020 ولغاية 20/10/2020 للسفر الى الولايات المتحدة الامريكية وحصلوا على الموافقات اللازمة ولم يسافروا بعد، المباشرة بشراء التذاكر على متن رحلة نيويورك المشار اليها اعلاه من خلال نفس النظام.



رام الله - دنيا الوطن