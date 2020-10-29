شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية تُصدر إعلاناً مهماً للطلبة ورجال الأعمال بشأن السفر لأمريكا

وزارة الخارجية تُصدر إعلاناً مهماً للطلبة ورجال الأعمال بشأن السفر لأمريكا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة  الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إعلاناً للطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الذين سجلوا لديها للسفر الى كل من لندن ونيويورك، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 
 
يعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن حصوله على الموافقات اللازمة لسفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الذي سجلوا لدينا على المنصة الاخيرة للسفر الى كل من لندن ونيويورك على متن

1.رحلة الملكية رقم 261 الى نيويورك بتاريخ 3/11/2020.

2.رحلة الملكية رقم 111 الى لندن بتاريخ 4/11/2020. وعليه بإمكانهم شراء تذاكرهم من خلال نظام
https://repat.rj.com او من خلال وكيل سفرهم المحلي.

وينوه الفريق ايضا انه بإمكان جميع الذين سجلوا لدينا في الفترة ما بين 18/10/2020 ولغاية 20/10/2020 للسفر الى الولايات المتحدة الامريكية وحصلوا على الموافقات اللازمة ولم يسافروا بعد، المباشرة بشراء التذاكر على متن رحلة نيويورك المشار اليها اعلاه من خلال نفس النظام.

أخبار ذات صلة

وزارة الخارجية: تعاون مشترك بين البعثات الدبلوماسية والفريق المختص لتسهيل سفر الطلبة المبتعثين

وزارة الخارجية: تعاون مشترك بين البعثات الدبلوماسية والفريق المختص لتسهيل سفر الطلبة المبتعثين

&#34;التعليم العالي&#34; توجه دعوة لمقاطعة مؤسسات التعليم العالي الاسرائيلية

"التعليم العالي" توجه دعوة لمقاطعة مؤسسات التعليم العالي الاسرائيلية

الخارجية الفلسطينية تُدين هجوم نيس في فرنسا

الخارجية الفلسطينية تُدين هجوم نيس في فرنسا

اشتية: الشهر المقبل سنرفع نسبة صرف الرواتب وطلبنا عدم خصم البنوك أي دفعات

اشتية: الشهر المقبل سنرفع نسبة صرف الرواتب وطلبنا عدم خصم البنوك أي دفعات

فصيل بالمقاومة: لن نسمح للاحتلال باستمرار عدوانه على أبناء شعبنا

فصيل بالمقاومة: لن نسمح للاحتلال باستمرار عدوانه على أبناء شعبنا

إسرائيل تسمح بإدخال أموال المنحة القطرية لغزة الليلة

إسرائيل تسمح بإدخال أموال المنحة القطرية لغزة الليلة

عباس زكي: الأخرس يصنع من أمعائه الخاوية نموذجا نضاليا يحتذى به

عباس زكي: الأخرس يصنع من أمعائه الخاوية نموذجا نضاليا يحتذى به

الزق: رسالة الرئيس الى أمين عام الأمم المتحدة تنسجم مع القرارات والقوانين الأممية

الزق: رسالة الرئيس الى أمين عام الأمم المتحدة تنسجم مع القرارات والقوانين الأممية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية: تعاون مشترك بين البعثات الدبلوماسية والفريق المختص لتسهيل سفر الطلبة المبتعثين

وزارة الخارجية: تعاون مشترك بين البعثات الدبلوماسية والفريق المختص لتسهيل سفر الطلبة المبتعثين

عباس زكي: الأخرس يصنع من أمعائه الخاوية نموذجا نضاليا يحتذى به

عباس زكي: الأخرس يصنع من أمعائه الخاوية نموذجا نضاليا يحتذى به

الزق: رسالة الرئيس الى أمين عام الأمم المتحدة تنسجم مع القرارات والقوانين الأممية

الزق: رسالة الرئيس الى أمين عام الأمم المتحدة تنسجم مع القرارات والقوانين الأممية

نزال: اجتماع مجلس الأمن كان بمثابة إعادة اختبار لتأييد عقد مؤتمر دولي للسلام

نزال: اجتماع مجلس الأمن كان بمثابة إعادة اختبار لتأييد عقد مؤتمر دولي للسلام

الخالدي: القيادة ستجري اتصالات دولية مكثفة لحشد طاقات أكبر تدعم رؤية الرئيس

الخالدي: القيادة ستجري اتصالات دولية مكثفة لحشد طاقات أكبر تدعم رؤية الرئيس

جنين تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

جنين تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

وفاة شابين بحادث سير غرب الخليل

وفاة شابين بحادث سير غرب الخليل

غزة: النيابة العامة تحقق في (427) قضية وتوقف (77) متهمًا

غزة: النيابة العامة تحقق في (427) قضية وتوقف (77) متهمًا

منوعات

رامى بركات يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطبته

رامى بركات يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطبته

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها &#34;جومانا&#34; في باخرة نيلية

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "جومانا" في باخرة نيلية

بعد 13 عاماً .. فنان لبناني ينفصل عن زوجته

بعد 13 عاماً .. فنان لبناني ينفصل عن زوجته

نضال الأحمدية تشنّ هجوما قاسيا على معتصم النهار: &#34;لست ممثلاً.. في راقصات مثلك&#34;

نضال الأحمدية تشنّ هجوما قاسيا على معتصم النهار: "لست ممثلاً.. في راقصات مثلك"

جورج عيد: هذه هديتي الأخيرة للبنان

جورج عيد: هذه هديتي الأخيرة للبنان

أخبار الموت تطال هذا الفنان اللبناني بعد اخر أعماله

أخبار الموت تطال هذا الفنان اللبناني بعد اخر أعماله

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عربي

السودان.. إصابة الصادق المهدي بفيروس (كورونا)

السودان.. إصابة الصادق المهدي بفيروس (كورونا)

مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا بشأن استمرار قصف &#34;أنصار الله&#34; على السعودية

مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا بشأن استمرار قصف "أنصار الله" على السعودية

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة