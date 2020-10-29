ماكرون يُجدد هجومه على الإسلام وينشر سبعة آلاف جندي داخل فرنسا

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنّ بلاده تعرّضت لـ"هجوم إرهابي إسلامي" اليوم الخميس، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس.



وأضاف ماكرون، الذي جال في مكان الهجوم، أنّ "الأمّة بأكملها تقف مع مواطنينا الكاثوليك في وجه الهجوم الإسلاموي" واتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الكنائس والمدارس، وفق (عرب 48).



وأعلن ماكرون نشر سبعة آلاف جندي "من أجل توفير الحماية الأمنية للبلاد" بالإضافة إلى انعقاد "مجلس الدفاع الوطني" غدًا، الجمعة، متابعاً: "إذا تعرضنا لهجوم فهذا بسبب قيمنا الخاصة بالحرية ورغبتنا في عدم الرضوخ للإرهاب".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الحكومة الفرنسية، جان كاستيكس، رفعَ درجة التأهب الأمني في المباني ووسائل النقل والأماكن العامة.



وندّد رئيس الحكومة بـ"بهجوم وحشي أحزن البلاد بأسرها"، معتبرا أنه "أصاب المسيحيين الكاثوليك في الصميم".



بدورها، أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية، فتح تحقيق في"قتل" و"محاولة قتل".



من جهته، شدد عمدة مدينة نيس، كريستيان إستروسي، على أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الهجوم "عمل إرهابي"، وقال للصحافيين إن المهاجم الذي اعتقلته الشرطة "كان يردد بلا توقف الله أكبر".