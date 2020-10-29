شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية: تعاون مشترك بين البعثات الدبلوماسية والفريق المختص لتسهيل سفر الطلبة المبتعثين

وزارة الخارجية: تعاون مشترك بين البعثات الدبلوماسية والفريق المختص لتسهيل سفر الطلبة المبتعثين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه في اطار حملة مغادرة وعودة الأحباب ، وبناءً على طلب بعض البعثات الدبلوماسية ومكاتب المنظمات الدولية المعتمدة لدى دولة فلسطين، قام فريق العمل المختص بالوزارة بالتنسيق مع كل من
سفارة المملكة الاردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، لعودة ومغادرة عدد من الطلبة الفلسطينيين حتى يتمكنوا من الالتحاق بدراستهم في برامج الدراسات العليا في جامعات تلك الدول، نذكر منها:

تم التنسيق لمغادرة(9) طلاب من دولة فلسطين الى ايرلندا، للالتحاق في دراستهم العليا من خلال برنامج المنح الدراسية المقدمة لدولة فلسطين.

تم التنسيق لمغادرة 9 طلاب ومعلمين ضمن برنامج منح الحكومة الفرنسية من دولة فلسطين الى فرنسا للالتحاق بدراستهم العليا هناك.

تم التنسيق لمغادرة طالب تم قبوله في منحة الماجستير في اليابان، والمقدمة من خلال وكالة التعاون الدولية جايكا. تم التنسيق لمغادرة موظف برنامج الغذاء العالمي للالتحاق بعمله في
افغانستان.

هذا بالإضافة الى التنسيق لمغادرة عدد من المواطنين الذين يحملون كل من الجنسيات الاسترالية والروسية والعُمانية، للالتحاق بأماكن اقامتهم وعملهم في تلك الدول.

من جانب آخر، تم التنسيق مؤخراً لعودة 16 طالبا انهوا جميع المتطلبات الأكاديمية لمنحة تشيفننغ المقدمة لهم من قبل الحكومة البريطانية، وفق الوزارة.

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