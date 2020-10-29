شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تُدين هجوم نيس في فرنسا

الخارجية الفلسطينية تُدين هجوم نيس في فرنسا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات القتل الإرهابية التي وقعت مؤخرا في فرنسا تحت شعار الدين، والدين منها براء، والتي كان اخرها الجريمة البشعة التي وقعت هذا اليوم في نيس.

واعتبرت الوزارة، أن هذه الجرائم هي أعمال إرهابية بامتياز، وخارجه تمام عن تعاليم الاسلام السمحة، التي ترفض بشدة ووضوح الاعتداء على النفس البشرية وقتلها، كما يرفضها كل انسان سوي مهما كانت ديانته او قوميته او جنسيته او عرقه. 

وعبرت الوزارة عن رفضها، الإساءة للديانات ورموزها وتعاليمها، مطالبة الجميع دون استثناء بادانتها ومحاربتها ومنعها بكل السبل القانونية المتوفرة.

 

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