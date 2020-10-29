دولي

أمريكا تُصدر أمر يخص الأمريكيين المولودين في القدس

أمريكا تُصدر أمر يخص الأمريكيين المولودين في القدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت واشنطن أمرا يخص المواطنين الأمريكيين المولودين في القدس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة عبر تويتر، اليوم الخميس، إن "المواطنين الأمريكيين المولودين في القدس سيتمكنون من وضع اسم إسرائيل في خانة محل الميلاد بجوازات السفر وغيرها من الوثائق القنصلية، وذلك في إشارة إلى اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وختم تغريدته بالقول: "نظل ملتزمين بتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال في خطابه: "حان الوقت للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة إسرائيل، والعديد من الرؤساء السابقين قدموا وعودا كبرى بهذا الأمر أثناء حملاتهم الانتخابية، لكني الوحيد الذي نفذ وعده".

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