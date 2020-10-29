فصيل بالمقاومة: لن نسمح للاحتلال باستمرار عدوانه على أبناء شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن المقاومة بكافة أشكالها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة ستبقى متواصلة ضد الاحتلال الاسرائيلي.



وشددت الكتائب على تمسكها بخيار المقاومة والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لبطش وعدوان الاحتلال، وأنها لن تسمح للاحتلال باستمرار عدوانه، لا سيما عمليات التوغل والاختراق المتواصلة واستهداف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة.



وعاهدت الكتائب وهي تحيي الذكرى التاسعة لاستشهاد رفيقها القائد أحمد علي جرغون، قائد سلاح المدفعية في رفح جنوبي القطاع، والذي استشهد إثر استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلي أثناء قصفه للمستوطنات والمواقع العسكرية المحاذية للقطاع بقذائف الهاون، وشهداء شعبنا الفلسطيني بأنها ستبقى على خطاهم ووفية لتضحياتهم وبطولاتهم.



وفي هذه الذكرى، ينشر الاعلام العسكري لكتائب المقاومة الوطنية مقطعاً مرئياً يسلط الضوء على حياة الشهيد القائد أحمد جرغون وسيرته النضالية والعسكرية.



