إسرائيل تسمح بإدخال أموال المنحة القطرية لغزة الليلة





وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عنها في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "من المرجح أن يتم إدخال الدفعة المالية من أموال المنحة القطرية والتي تأتي ضمن تفاهمات التهدئة الأخيرة الليلة"، لافتةً إلى أن الدوحة وافقت على تجديد المنحة القطرية.





خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن" من مصادر فلسطينية مطلعة، أن إسرائيل أبلغت قطر موافقتها إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة مساء اليوم الخميس، وذلك تمهيداً لصرفها الأسبوع المقبل.