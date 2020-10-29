عباس زكي: الأخرس يصنع من أمعائه الخاوية نموذجا نضاليا يحتذى به





ووصف عباس زكي الأسير الأخرس بأنه أحد النماذج البطولية لشعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه في ظل الانحراف والسقوط المدوي لبعض الزعامات العربية الرسمية في أحضان الكيان الصهيوني العدو التاريخي لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، وأضاف زكي أنه في ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يقف الأخرس في أوج كبريائه وشموخه متصالحا مع ذاته ويصنع من جسده وأمعائه الخاوية السلاح الأمضى في مواجهة سجانيه ليمثل النموذج النضالي الذي يحتذى به.





وعبر زكي أثناء حديثه مع الأخرس عن فخره واعتزازه بصموده الأسطوري أمام جلاديه وإصراره على المضي قدما في إضرابه حتى ينال حريته مهما كلف الأمر.





ومن جهته وجه الأسير الأخرس تهانيه الحارة للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف وأكد أنه لن ينحني لجلاديه وسيبقى شامخا رافعا رأسه عاليا وأضاف أنه في حالة استشهاده فإنه يحقق نصرا على ظلم الاحتلال الإسرائيلي وسيكشف استشهاده عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا دون وجه حق.

رام الله - دنيا الوطنهاتف عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية الأسير البطل ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ أربعة وتسعين يوما.