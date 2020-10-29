دولي

مسبار المريخ الصيني يكمل التصحيح المداري الثالث

رام الله - دنيا الوطن
أجرى مسبار المريخ الصيني (تيانون-1) تصحيحه المداري الثالث الليلة (الأربعاء)، وفقا لما ذكرته مصلحة الفضاء الوطنية الصينية. 

وأجرى المسبار التصحيح المداري في حوالي الساعة العاشرة مساءً (بتوقيت بكين) ،حيث كانت محركاته الثمانية (25 إن) تعمل في وقت واحد، واختُبر أيضا أداء المحركات أثناء التشغيل. 

ويهدف التصحيح المداري إلى ضبط مدار الانتقال بدقة بعد المناورة التي أجريت في الفضاء السحيق، ما يضمن أن المسبار يحقق وصولا سليما للمريخ كما هو مخطط. 

وأجرى المسبار، الذي أطلق في 23 يوليو، أول تصحيح مداري له في 2 أغسطس، والثاني في 20 سبتمبر. 

وسافر المسبار حوالي 97 يوما في المدار، وقطع حوالي 256 مليون كم وهو حاليا على بُعد 44 مليون كم من الأرض، وأكدت مصلحة الفضاء الوطنية الصينية أن جميع أنظمة المسبار في حالة جيدة. 

ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى الكوكب الأحمر في فبراير 2021 تقريبا. وبعد دخوله مدار المريخ، سيُمضي المسبار شهرين إلى ثلاثة أشهر إضافية في مسح مواقع الهبوط المرشحة قبل أن يهبط. 

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