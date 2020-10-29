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السودان.. إصابة الصادق المهدي بفيروس (كورونا)

السودان.. إصابة الصادق المهدي بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن "حزب الأمة القومي" أن الصادق المهدي، رئيس الحزب ورئيس وزراء السودان الأسبق، أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحزب في بيان، اليوم الخميس: "أصيب الإمام بالشعور بالاعياء، وأُجري له مساء أمس فحص كوفيد – 19، وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية"، أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا وفق (روسيا اليوم).


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