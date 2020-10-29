السودان.. إصابة الصادق المهدي بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن "حزب الأمة القومي" أن الصادق المهدي، رئيس الحزب ورئيس وزراء السودان الأسبق، أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.
وقال الحزب في بيان، اليوم الخميس: "أصيب الإمام بالشعور بالاعياء، وأُجري له مساء أمس فحص كوفيد – 19، وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية"، أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا وفق (روسيا اليوم).
أعلن "حزب الأمة القومي" أن الصادق المهدي، رئيس الحزب ورئيس وزراء السودان الأسبق، أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.
وقال الحزب في بيان، اليوم الخميس: "أصيب الإمام بالشعور بالاعياء، وأُجري له مساء أمس فحص كوفيد – 19، وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية"، أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا وفق (روسيا اليوم).
التعليقات