شؤون فلسطينية

جنين تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

جنين تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
رام الله - دنيا الوطن
احتفلت فعاليات ومؤسسات جنين الرسمية والأهلية، اليوم الخميس، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة فرقة المدائح النبوية.

وبهذه المناسبة، انطلقت مسيرة من أمام مسجد القاضي في مدينة جنين، على أنغام الطبول والأناشيد والابتهالات الدينية، جابت شوارع المدينة وصولا لميدان الشهيد أبو علي مصطفى في مركز المدينة، حيث قدم المنشدون رائد وعزمي فريحات، والصيدلي أسامة خمايسة، عدة قصائد مدح للرسول، وابتهالات ومدائح دينية على إيقاع الطبول.

وتناول القاضي الشرعي الشيخ صالح أبو فرحة، في كلمة له، الصعوبات والعقبات التي واجهت قيام دولة الإسلام، والأمانة العظيمة التي حملها الرسول محمد (صل الله عليه وسلم).

بدورهما، ثمن خمايسة وفريحات، دور محافظ جنين أكرم الرجوب والمؤسسة الأمنية والشرطة، الذين وفروا الراحة والأمن والاستقرار، لإنجاح هذا الاحتفال الديني بهذه المناسبة العطرة.

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