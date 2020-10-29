شؤون فلسطينية

وفاة شابين بحادث سير غرب الخليل

وفاة شابين بحادث سير غرب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطنان (15 و25 عامًا) مصرعهما، يوم الخميس، وأصيب آخران إثر حادث سير وقع على طريق وادي القف الواصل ما بين مدينة الخليل وبلدة ترقوميا جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه "بناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة يتعلق بوقوع حادث سير بشارع وادي القف؛ تحركت الشرطة و طواقم الإسعاف على الفور إلى المكان لمعاينة الحادث وإسعاف المصابين".

وأوضح أن الحادث ناجم عن اصطدام مركبة غير قانونية بشاحنة في الاتجاه المقابل، الأمر الذي تسبب بوقوع 4 إصابات وصفت إصابتان منها بالخطيرة.

وذكر أنه "جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي، إلا أن أحد المصابين فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، والآخر فارق الحياة بعد دخوله إلى المستشفى بدقائق".

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

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