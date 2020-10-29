شؤون فلسطينية

غزة: النيابة العامة تحقق في (427) قضية وتوقف (77) متهمًا

غزة: النيابة العامة تحقق في (427) قضية وتوقف (77) متهمًا
رام الله - دنيا الوطن
فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 427  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 29 أكتوبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الأربعاء، في 75 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 347 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل امس الأربعاء، أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، فيما تم تسجيل 5 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 77 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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