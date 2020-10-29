فلسطين تسجل ثماني حالات وفاة و(623) اصابة بفايروس (كورونا) في غزة والضفة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.





وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية (مواطنة 84 عاما من سيلة الحارثية بجنين، مواطن 67 عاماً من طولكرم، مواطن 75 من مدينة نابلس ومواطنة 50 عاما من بيت فوريك، وأخرى 77 عاما من الفارعة بمحافظة نابلس، مواطنة 68 عاما من مدينة رام الله، مواطن 87 عاما من مدينة الخليل) إضافة إلى مواطن 63 عاماً من قطاع غزة.





وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 467 حالة في الضفة الغربية (الخليل 35، بيت لحم 115، نابلس 63، طولكرم 50، قلقيلية 16، جنين 32، سلفيت 7)، إضافة إلى 145 حالة في قطاع غزة.





وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (52)، محافظة نابلس (79)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (54)، جنين (38)، أريحا والأغوار (26)، سلفيت (15)، طولكرم (18)، طوباس (2)، قطاع غزة (276)، ضواحي القدس (9).





ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

رام الله - دنيا الوطن