عاجل

  • الصحة: تسجيل 8 حالات وفاة و623 اصابة بفايروس كورونا

  • مبعوث ترامب: تأجيل الضم لاستكمال التطبيع

دولي

الشرطة الفرنسية تقتل شخصًا في مدينة أفينيون حاول مهاجمة شرطي بسكين

الشرطة الفرنسية تقتل شخصًا في مدينة أفينيون حاول مهاجمة شرطي بسكين
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام فرنسية إن الشرطة في مدينة أفينون في البلاد تمكنت من قتل شخص حاول مهاجمة شرطي بسكين.

يأتي ذلك بعد أن شهدت مدينة نيس الفرنسية شهدت صباح اليوم الخميس، حادث طعن داخل كنيسة نوتردام، وأسفر الحادث عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين وفق (روسيا اليوم).

وأعلنت السلطات ضبط المهاجم فيما حثت المواطنين على الابتعاد عن المنطقة.

وفي السياق، قال المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، إن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة.

أخبار ذات صلة

مبعوث ترامب: تأجيل &#34;الضم&#34; لاستكمال &#34;التطبيع&#34;

مبعوث ترامب: تأجيل "الضم" لاستكمال "التطبيع"

الاحتلال يسجل (688) إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الاحتلال يسجل (688) إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

ثلاثة قتلى وعدة إصابات في حادثة طعن قرب كنيسة في مدينة نيس بفرنسا

ثلاثة قتلى وعدة إصابات في حادثة طعن قرب كنيسة في مدينة نيس بفرنسا

الحكم بالسجن 17 عاما على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بتهمتي الرشوة والاختلاس

الحكم بالسجن 17 عاما على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بتهمتي الرشوة والاختلاس

أكثر من ثمانية ملايين مصاب بـ(كورونا) في الهند

أكثر من ثمانية ملايين مصاب بـ(كورونا) في الهند

&#34;كابينيت كورونا&#34; يبحث العودة للمدارس والخروج من الإغلاق

"كابينيت كورونا" يبحث العودة للمدارس والخروج من الإغلاق

الأورومتوسطي: 200 معتقل خلال شهرين في تظاهرات بكردستان

الأورومتوسطي: 200 معتقل خلال شهرين في تظاهرات بكردستان

ترامب: ليس لدينا حرية صحافة

ترامب: ليس لدينا حرية صحافة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

خطيب الأقصى يدعو ليوم غضب غدا الجمعة نصرة للنبي محمد

خطيب الأقصى يدعو ليوم غضب غدا الجمعة نصرة للنبي محمد

الجُرن المسروق...فلسطين تطالب اليونكسو بالضغط على سلطات الإحتلال إعادته إلى موقعه

الجُرن المسروق...فلسطين تطالب اليونكسو بالضغط على سلطات الإحتلال إعادته إلى موقعه

وزارة الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

وزارة الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

الديمقراطية: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية

الديمقراطية: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية

مجدلاني: اتفاقية التعاون العلمي الأميركية الإسرائيلية تحد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن

مجدلاني: اتفاقية التعاون العلمي الأميركية الإسرائيلية تحد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن

الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس

عرفات: تأجيل الاعتصام ضد إجراءات الحكومة في ساحة الجندي المجهول إلى منتصف نوفمبر

عرفات: تأجيل الاعتصام ضد إجراءات الحكومة في ساحة الجندي المجهول إلى منتصف نوفمبر

منوعات

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له &#34;نوماً عميقاً&#34;؟

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له "نوماً عميقاً"؟

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

عربي

مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا بشأن استمرار قصف &#34;أنصار الله&#34; على السعودية

مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا بشأن استمرار قصف "أنصار الله" على السعودية

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن

ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن