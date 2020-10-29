الشرطة الفرنسية تقتل شخصًا في مدينة أفينيون حاول مهاجمة شرطي بسكين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام فرنسية إن الشرطة في مدينة أفينون في البلاد تمكنت من قتل شخص حاول مهاجمة شرطي بسكين.



يأتي ذلك بعد أن شهدت مدينة نيس الفرنسية شهدت صباح اليوم الخميس، حادث طعن داخل كنيسة نوتردام، وأسفر الحادث عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين وفق (روسيا اليوم).



وأعلنت السلطات ضبط المهاجم فيما حثت المواطنين على الابتعاد عن المنطقة.



وفي السياق، قال المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، إن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة.